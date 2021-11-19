В московском метро не планируют открывать молельные комнаты

Возможность открытия молельных комнат в общественном транспорте Москвы, в том числе в метрополитене, не рассматривается, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

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В сообщении говорится, что не получали подобных предложений. При этом в ведомстве отметили, что выделение каки-либо помещений и мест для религиозных действий - это, в первую очередь, вопрос безопасности.

«Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», - подчеркнули в дептрансе.

Ранее рассказал муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов в интервью РИА Новости заявил, что ведутся переговоры об открытии молельных комнат в Московском метрополитене.

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ФОТО: Правительство Москвы
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