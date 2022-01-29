В РПЦ высказались о необходимости закрыть «магазины для взрослых»
В Русской православной церкви считают, что магазины интимных товаров являются «узаконенным развратом». и выразили мнение, что их быть не должно. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что сексшопы должны быть закрыты и запрещены. Об этом он рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены», - подчеркнул представитель РПЦ.
По словам митрополита, в вопросах подобных магазинов власти не обращаются за оценкой к церкви. В РПЦ подчеркнули, что имеют возможность напрямую обращаться к своим прихожанам, чтобы прививать понятия дозволенного и запретного.
«Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной. Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах, а такие так называемые "магазины для взрослых" - это не что иное, как узаконенный разврат» - заявил митрополит Иларион.
Ранее владелец сети магазинов для взрослых "Розовый кролик" Максимиллиан Лапин в эфире НСН рассказал о повышенном спросе на секс-атрибуты в России в период карантина.
«За весь период самоизоляции мы фиксируем значительный рост продажи мастурбаторов и кукол... Ну это очевидно, людям как-то надо развлекаться на самоизоляции. Так же увеличился рост белья и костюмов, что тоже очевидно – люди играют в ролевые игры и себя так развлекают. Кстати, заметно увеличились продажи белья именно большого размера. Само собою, увеличились продажи презервативов», - заявил НСН Максимиллиан Лапин.
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