В РПЦ призвали раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт

В РПЦ поддержали инициативу Тверской митрополии, согласно которой беременным женщинам в регионе будут выдавать письмо от митрополита с просьбой отказаться от аборта. Об этом заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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«Все это является большой катастрофой. Церковь и в будущем будет свидетельствовать о недопустимости аборта, о том, что эта процедура разрушает будущность как отдельных семей, так и нашего общества в целом, и будет добиваться его дальнейшего ограничения», — сказал Кипшидзе в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, такую инициативу стоит распространить и на другие регионы России.

Ранее Минздрав России подготовил стандарт медпомощи при искусственном аборте на сроке до 12 недель беременности, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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