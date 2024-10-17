В РПЦ призвали раздавать всем беременным письма с просьбой не делать аборт
17 октября 202413:32
В РПЦ поддержали инициативу Тверской митрополии, согласно которой беременным женщинам в регионе будут выдавать письмо от митрополита с просьбой отказаться от аборта. Об этом заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Все это является большой катастрофой. Церковь и в будущем будет свидетельствовать о недопустимости аборта, о том, что эта процедура разрушает будущность как отдельных семей, так и нашего общества в целом, и будет добиваться его дальнейшего ограничения», — сказал Кипшидзе в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, такую инициативу стоит распространить и на другие регионы России.
Ранее Минздрав России подготовил стандарт медпомощи при искусственном аборте на сроке до 12 недель беременности, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru