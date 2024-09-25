Приморский край принял закон о запрете склонения к абортам
Законопроект о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности приняли в трех чтениях в Приморском крае, сообщил уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников в ходе заседания регионального заксобрания.
По его словам, речь идет в первую очередь о людях, которые могут использовать свое служебное положение для влияния на решение женщины. Так, на территории Приморского края запрещается склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, обмана, подкупа и шантажа.
Депутат отметил, что за нарушение предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафов составит от трех тысяч рублей для физлиц, до 100 тысяч – для юрлиц.
В прошлом году в Псковской области ввели штрафы в размере 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам. Тогда комитет по социальной защите отмечал, что в Псковской области зафиксирован спад рождаемости, также ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru