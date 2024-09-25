Приморский край принял закон о запрете склонения к абортам

По его словам, речь идет в первую очередь о людях, которые могут использовать свое служебное положение для влияния на решение женщины. Так, на территории Приморского края запрещается склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, обмана, подкупа и шантажа.

Депутат отметил, что за нарушение предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафов составит от трех тысяч рублей для физлиц, до 100 тысяч – для юрлиц.

В прошлом году в Псковской области ввели штрафы в размере 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам. Тогда комитет по социальной защите отмечал, что в Псковской области зафиксирован спад рождаемости, также ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец, передает «Радиоточка НСН».

