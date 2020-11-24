В РПЦ призвали отрегулировать применение новых информационных технологий

В РПЦ призвали отрегулировать применение новых технологий, которые ущемляют права, в том числе, христиан, передает РИА Новости.



Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что в России недостаточно регулируют сферу цифровых технологий, это ущемляет права тех, кто не желает ими пользоваться.

Он отметил, что в период пандемии некоторые технологии стали применяться слишком массово и без должного обсуждения. Кипшидзе призвал обсудить условия их применения, предостерегая от «цифрового тоталитаризма».

Ранее Кипшидзе в эфире НСН выразил уверенность, что упоминание Бога в Конституции не вызовет критики со стороны представителей других религий.

