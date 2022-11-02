В РПЦ призвали не унижать представителей ЛГБТ

«Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто, с нашей точки зрения, совершает грех», — отметил Легойда в беседе с РИА Новости.

При этом глава Синодального отдела отметил, что демонстрация «греховного поведения» и попытки вовлечь в него окружающих должны пресекаться законом, пишет RT.

Кроме того, отвечая на вопрос, нужно ли вернуть действовавшее в СССР уголовное наказание за мужеложство, Легойда отметил, что «не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке», сообщает телеканал «360».

