В РПЦ призвали не унижать представителей ЛГБТ
Русская православная церковь призывает относиться с любовью и уважением ко всем, в том числе представителям ЛГБТ. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто, с нашей точки зрения, совершает грех», — отметил Легойда в беседе с РИА Новости.
При этом глава Синодального отдела отметил, что демонстрация «греховного поведения» и попытки вовлечь в него окружающих должны пресекаться законом, пишет RT.
Кроме того, отвечая на вопрос, нужно ли вернуть действовавшее в СССР уголовное наказание за мужеложство, Легойда отметил, что «не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке», сообщает телеканал «360».
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