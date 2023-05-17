В РПЦ утвердили молитву для безработных

В тексте идет обращение к Богу с просьбой дать человеку дело, которое бы несло в себе благо и дало достойные плоды.



Текст молитвы: «Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Отпуст: «Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, иже во святых отец наших святителей Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, и Спиридона, епископа Тримифунтскаго Чудотворца, святаго мученика Трифона, (иных святых) и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».

