В РПЦ предложили выплачивать родителям трех детей миллион рублей
Для родителей трех детей необходимо ввести выплату в размере миллиона рублей. С такой инициативой выступили участники съезда по социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).
Документ утвержден патриархом Кириллом и опубликован 19 марта на сайте РПЦ. В церкви предложили выплачивать родителям трех детей миллион рублей, а также освободить их от уплаты налога на единственное имущество.
В РПЦ отметили, что предлагаемую выплату можно будет направить на те же цели, что и материнский капитал.
В Госдуму 6 марта России внесли законопроект об увеличении размера материнского капитала. В случае принятия документа за первого ребенка будут выплачивать 756,7 тысячи рублей, за второго - миллион, передает «Радиоточка НСН».
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