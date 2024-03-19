В РПЦ предложили выплачивать родителям трех детей миллион рублей

Для родителей трех детей необходимо ввести выплату в размере миллиона рублей. С такой инициативой выступили участники съезда по социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).

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Документ утвержден патриархом Кириллом и опубликован 19 марта на сайте РПЦ. В церкви предложили выплачивать родителям трех детей миллион рублей, а также освободить их от уплаты налога на единственное имущество.

В РПЦ отметили, что предлагаемую выплату можно будет направить на те же цели, что и материнский капитал.

В Госдуму 6 марта России внесли законопроект об увеличении размера материнского капитала. В случае принятия документа за первого ребенка будут выплачивать 756,7 тысячи рублей, за второго - миллион, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
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