Голикова призвала россиянок рожать первого ребенка до 24 лет

По её словам, в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка в РФ – 26 лет, однако самый правильный - до 24 лет.

«Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий. Помните, вам не должно быть страшно встретить старость», — заключила Голикова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переломить тенденцию на снижение рождаемости в России : пока не удаётся, сообщает RT.