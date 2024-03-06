Голикова призвала россиянок рожать первого ребенка до 24 лет
Репродуктивный возраст женщины – короток. Как пишет РИА Новости, об этом на Всемирном молодежном форуме заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка в РФ – 26 лет, однако самый правильный - до 24 лет.
«Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий. Помните, вам не должно быть страшно встретить старость», — заключила Голикова.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переломить тенденцию на снижение рождаемости в России : пока не удаётся, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru