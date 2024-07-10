В РПЦ ответили на обращение Пугачевой к «терпеливому Богу»
Артисты, уехавшие из России, пытаются убедить аудиторию в плохом отношении к стране, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru, комментируя публикацию певицы Аллы Пугачевой с фото украинского ребенка и обращением к «терпеливому Богу».
Ранее исполнительница разместила в соцсетях пост с изображением ребенка, раненного после падения ракеты на больницу в Киеве. Пугачева также написала, что Бог терпелив, но у всего есть предел.
«Многие уехавшие из России актеры, певцы, певицы и прочие представители творческого сообщества делают все возможное, чтобы убедить какую-то часть своей целевой аудитории в том, что они продолжают плохо относиться к России», — отметил Кипшидзе.
По словам представителя РПЦ, эта цель «нравственно сомнительная», демонстрирует презрение и намерение дистанцироваться от соотечественников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru