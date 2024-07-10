В РПЦ ответили на обращение Пугачевой к «терпеливому Богу»

Ранее исполнительница разместила в соцсетях пост с изображением ребенка, раненного после падения ракеты на больницу в Киеве. Пугачева также написала, что Бог терпелив, но у всего есть предел.

«Многие уехавшие из России актеры, певцы, певицы и прочие представители творческого сообщества делают все возможное, чтобы убедить какую-то часть своей целевой аудитории в том, что они продолжают плохо относиться к России», — отметил Кипшидзе.

По словам представителя РПЦ, эта цель «нравственно сомнительная», демонстрирует презрение и намерение дистанцироваться от соотечественников.

