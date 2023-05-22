В РПЦ опровергли сообщения об аварии с автомобилем патриарха Кирилла

Русская православная церковь опровергла сообщения о том, что автомобиль патриарха Московского и Всея Руси Кирилла попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в патриархии.

СМИ: «Аурус» патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

Ранее СМИ сообщили, что «Аурус», предварительно, закрепленный за главой РПЦ, попал в аварию. Отмечалось, что автомобиль столкнулся с «Вольво» на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка, пишет Ura.ru.

Как отметили в патриархии, эта информация не соответствует действительности.

«В настоящий момент ... Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя», — указал источник.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:МоскваОпровержениеДТППатриарх КириллРусская Православная Церковь

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