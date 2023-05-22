В РПЦ опровергли сообщения об аварии с автомобилем патриарха Кирилла

Ранее СМИ сообщили, что «Аурус», предварительно, закрепленный за главой РПЦ, попал в аварию. Отмечалось, что автомобиль столкнулся с «Вольво» на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка, пишет Ura.ru.

Как отметили в патриархии, эта информация не соответствует действительности.

«В настоящий момент ... Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя», — указал источник.

