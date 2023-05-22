СМИ: «Аурус» патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

Автомобиль «Аурус», предварительно, закрепленный за Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, попал в аварию в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, инцидент произошел в 6:30 на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка.

«Автомобиль "Вольво" выезжал из переулка, когда в него врезался "Аурус". В результате ... пострадал один человек, но от госпитализации он отказался», — отмечается в сообщении.

Неизвестно, находился ли в машине сам патриарх.

Накануне на проспекте Мира столкнулись автобус и электробус, в результате ДТП пострадали два человека, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Патриарх КириллДТПМосква

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