СМИ: «Аурус» патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы
Автомобиль «Аурус», предварительно, закрепленный за Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, попал в аварию в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, инцидент произошел в 6:30 на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка.
«Автомобиль "Вольво" выезжал из переулка, когда в него врезался "Аурус". В результате ... пострадал один человек, но от госпитализации он отказался», — отмечается в сообщении.
Неизвестно, находился ли в машине сам патриарх.
Накануне на проспекте Мира столкнулись автобус и электробус, в результате ДТП пострадали два человека, напоминает телеканал «360».
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