СМИ: «Аурус» патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

По данным СМИ, инцидент произошел в 6:30 на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка.

«Автомобиль "Вольво" выезжал из переулка, когда в него врезался "Аурус". В результате ... пострадал один человек, но от госпитализации он отказался», — отмечается в сообщении.

Неизвестно, находился ли в машине сам патриарх.

Накануне на проспекте Мира столкнулись автобус и электробус, в результате ДТП пострадали два человека, напоминает телеканал «360».

