В РПЦ опровергли демонтаж мозаики с Путиным в главном военном храме
Викарий (наместник) патриарха Кирилла, епископ Клинский Стефан опроверг утверждения о демонтаже мозаики с изображением президента России Владимира Путина и других политических деятелей со стены главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот». Как пояснил владыка Стефан, назначенный настоятелем этого собора, фотографии, распространённые в сети, были сделаны в мастерской, а не в самом храме, передает «Интерфакс».
В итоге худсовет решил не размещать это изображение, учитывая пожелание самого Путина. Причём и вся мозаика, по словам викария предстоятеля Русской православной церкви, скорее всего, не появится на стене собора. При этом епископ Стефан не считает возможное появление такого изображения неуместным – главное различать цель и средства.
В качестве примера он привёл картины исторических событий с участием Суворова, Кутузова, Нахимова, других полководцев и князей, которые могут быть изображены в притворах храмов, на лестничных пролетах. Это не значит, что подобного рода изображения вносятся в алтарь.
Епископ Стефан сравнил замысел художников, которые захотели изобразить в храме президента РФ и других политиков, с традицией, отраженной в творчестве Ильи Глазунова, когда исторические персонажи на полотне стоят друг за другом.
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