В РПЦ одобрили банковские вклады и раскритиковали кредиты
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предостерег верующих от рискованных банковский операций, призвал с осторожностью брать кредиты и одобрил банковские вклады, сообщает РИА Новости.
«Нет ничего греховного в том, чтобы класть деньги в банк под проценты. Даже если банк стабильный, есть определенный риск. То есть вы получаете эти проценты за риск, с которым связано размещение денег в банке», - заявил представитель Русской православной церкви в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Такой ответ он дал на вопрос, может ли православный человек брать кредиты и получать процент от банковского вклада. Священнослужитель признал, что «если не брать кредитов и не отдавать деньги под проценты, тогда не нужно пользоваться банками, но в нынешней ситуации это практически невозможно».
Митрополит напомнил, что решение взять кредит в стесненных финансовых обстоятельствах значит – поставить под удар семью. Он процитировал завете Иисуса Христа о том, что «нельзя служить Богу и маммоне».
Ранее НСН писала об обвинении итальянского журналиста Джанлуиджи Нунци Матери Терезы (святой Терезы Калькуттской) в открытии счета в ватиканском Институте религиозных дел.
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