В РПЦ одобрили банковские вклады и раскритиковали кредиты

Такой ответ он дал на вопрос, может ли православный человек брать кредиты и получать процент от банковского вклада. Священнослужитель признал, что «если не брать кредитов и не отдавать деньги под проценты, тогда не нужно пользоваться банками, но в нынешней ситуации это практически невозможно».

Митрополит напомнил, что решение взять кредит в стесненных финансовых обстоятельствах значит – поставить под удар семью. Он процитировал завете Иисуса Христа о том, что «нельзя служить Богу и маммоне».

Ранее НСН писала об обвинении итальянского журналиста Джанлуиджи Нунци Матери Терезы (святой Терезы Калькуттской) в открытии счета в ватиканском Институте религиозных дел.

