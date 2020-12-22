В РПЦ назвали своевременной разработку конвенции о защите прав верующих
Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем канале в Telegram назвал своевременной инициативу о выработке конвенции о правах верующих. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Кипшидзе, данное предложение позволит понять, какие из стран готовы быть последовательными в защите "прав и достоинства верующих". Эту инициативу, по данным агентства, ранее высказал председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников. По мнению Мельникова, в мире необходима специальная конвенция о защите прав верующих.
Мельников провел аналогию с Конвенцией о защите прав беженцев. Он уверен, что нарушение прав верующих принимает разные формы и является "одним из самых массовых" случаев нарушения человеческих прав. В числе дискриминационных инструментов Мельников назвал физическое насилие и религиофобию.
Председатель ассоциации выразил уверенность, что большая часть стран примет участие и в выработке документа и поддержит его применение.
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