В РПЦ назвали своевременной разработку конвенции о защите прав верующих

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем канале в Telegram назвал своевременной инициативу о выработке конвенции о правах верующих. Об этом сообщает ТАСС.



По мнению Кипшидзе, данное предложение позволит понять, какие из стран готовы быть последовательными в защите "прав и достоинства верующих". Эту инициативу, по данным агентства, ранее высказал председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников. По мнению Мельникова, в мире необходима специальная конвенция о защите прав верующих.

Мельников провел аналогию с Конвенцией о защите прав беженцев. Он уверен, что нарушение прав верующих принимает разные формы и является "одним из самых массовых" случаев нарушения человеческих прав. В числе дискриминационных инструментов Мельников назвал физическое насилие и религиофобию.

Председатель ассоциации выразил уверенность, что большая часть стран примет участие и в выработке документа и поддержит его применение.

