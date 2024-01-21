В РПЦ назвали перебором требование наказать проводницу, выбросившую из поезда кота

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал требования наказать проводницу поезда, которая выбросила на мороз кота Твикса.

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Подобные требования представитель Русской православной церкви (РПЦ) счел «явным перебором». Животное не может быть равно человеку, написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.

Он призвал думать прежде всего о людях, а не о котах.

В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о его гибели. Кота нашли мертвым в километре от места, где его выбросили из поезда.

На портале Change.org появилась петиция с требованием уволить проводницу. Ее подписали более 220 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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