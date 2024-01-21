В РПЦ назвали перебором требование наказать проводницу, выбросившую из поезда кота
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал требования наказать проводницу поезда, которая выбросила на мороз кота Твикса.
Подобные требования представитель Русской православной церкви (РПЦ) счел «явным перебором». Животное не может быть равно человеку, написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Он призвал думать прежде всего о людях, а не о котах.
В субботу, 20 января, хозяин Твикса сообщил о его гибели. Кота нашли мертвым в километре от места, где его выбросили из поезда.
На портале Change.org появилась петиция с требованием уволить проводницу. Ее подписали более 220 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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