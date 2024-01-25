В РПЦ назвали неэтичным увольнение главы института генетики РАН Кудрявцева

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал неэтичным увольнение директора Института общей генетики РАН Александра Кудрявцева. Об этом священнослужитель заявил в беседе с РИА Новости.

Главу института генетики РАН уволили после заявлений о живших 900 лет людях

Ранее Минобрнауки сообщило о расторжении трудового договора с Кудрявцевым. В марте прошлого года ученый заявлял, что в древности люди жили по 900 лет, как описано в Библии, и связывал генетические болезни с грехами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Лукьянов, увольнение главы института РАН за «религиозные убеждения» не делает чести принявшим такое решение чиновникам.

«Мы уже проходили советские времена, когда генетика долгое время считалась лженаукой, так как противоречила недоказанной гипотезе Дарвина», — указал иерей.

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