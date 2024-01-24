Главу института генетики РАН уволили после заявлений о живших 900 лет людях
Министерство образования и науки объявило о расторжении трудового договора с руководителем Института общей генетики имени Н. И. Вавилова Российской академии наук Александром Кудрявцевым. Ранее этот учёный утверждал, что в древности люди жили по 900 лет, как это описано в Библии.
Информацию об увольнении распространила пресс-служба ведомства. На освободившуюся должность исполняющим обязанности назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Расторжение договора с Кудрявцевым согласовано с РАН.
Кудрявцев оказался в центре общественного внимания после выступления на научно-богословской конференции «Бог - человек – мир» в марте 2023 года. Он, в частности, назвал грех причиной многих генетических заболеваний человека. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он также говорил о жизни людей по 900 лет «до потопа».
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