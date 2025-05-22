В РПЦ назвали многодетные семьи наиболее активными социально и экономически

Многодетные семьи в России наиболее активны социально, экономически и в «мировоззренческом смысле». Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РИА Новости.

Как отметил Лукьянов, дети - это карьера, «с каждым ребёнком у человека расширяется сердце, появляются новые возможности, способности».

«Молодежь сегодня ищет сверхспособности - и вот вам, пожалуйста: многодетная семья - это и есть сверхспособности и супергерои современного времени. Они усыновляют, они идут в общественную деятельность», - подчеркнул священнослужитель.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России численность многодетных семей за последние два года выросла в 1,2 раза.

