Глава ФМБА рассказала об эффективности вакцины от колоректального рака

Необходимый иммунный ответ выработан у пациентов, получивших российскую вакцину от колоректального рака «Онкопепт». Об этом рассказала РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Она отметила, что первые пациенты получили лечение препаратом в конце марта - начале апреля.

«Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали», - заявила Скворцова.

Сейчас отобрано более 40 человек для терапии вакциной, они находятся на разных стадиях приготовления или применения «Онкопепта». Препарат назначают пациентам с метастатическим раком толстой кишки, которые перенесли операцию и получили как минимум две линии системной химиотерапии. Оценку клинической эффективности онковакцины будут проводить в ближайшие месяцы, начиная с трех месяцев после первого введения препарата.

Ранее разработанные в РФ вакцины от рака включили в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, пишет 360.ru.

