Экс-футболист сборной РФ Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП
4 июня 202607:51
Юлия Савченко
Бывшего игрока сборной России по футболу Федора Кудряшова, который попал в ДТП в Москве, успешно прооперировали. Об этом сообщила представитель спортсмена Елена Болотова в беседе с ТАСС.
Ранее на Кутузовском проспекте в столице Кудряшов на мотоцикле столкнулся с машиной скорой помощи, пишет 360.ru. Футболист получил травму левого предплечья и был госпитализирован, его готовили к операции.
«Все хорошо», - поделилась Болотова.
По ее словам, 39-летний Кудряшов уже дома.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экс-футболист сборной РФ Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП
- Глава ФМБА рассказала об эффективности вакцины от колоректального рака
- Американский журналист Хелали попросил у Путина гражданство России
- Рубио: США работают над новыми санкциями против России
- МИД РФ: Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже
- Пашинян не смог запустить голубя мира
- СМИ: Париж, Берлин и Лондон планируют переговоры России и Украины
- СМИ: Власти обсуждают автоконвертацию пенсионных накоплений в сбережения
- Рестораны обещают официантам зарплаты в 400 тысяч рублей
- «Сбербанк» готов организовать массовый завоз мигрантов из Индии