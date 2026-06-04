Экс-футболист сборной РФ Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП

Бывшего игрока сборной России по футболу Федора Кудряшова, который попал в ДТП в Москве, успешно прооперировали. Об этом сообщила представитель спортсмена Елена Болотова в беседе с ТАСС.

Ранее на Кутузовском проспекте в столице Кудряшов на мотоцикле столкнулся с машиной скорой помощи, пишет 360.ru. Футболист получил травму левого предплечья и был госпитализирован, его готовили к операции.

«Все хорошо», - поделилась Болотова.

По ее словам, 39-летний Кудряшов уже дома.

