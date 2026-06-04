ФМБА получило разрешение на исследование вакцины от лихорадки Денге
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на исследование вакцины против лихорадки Денге. Об этом рассказала глава ведомства Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
«Сегодня мы получили разрешение на клиническое исследование новой, инновационной вакцины против лихорадки Денге», — отметила глава ФМБА.
Препарат создан на специальной инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин. Для него использовали глубинный белок всех четырех основных штаммов инфекции.
По словам Скворцовой, испытания на животных на доклинической стадии продемонстрировали хорошую переносимость и отсутствие так называемого ADE - эффекта усиления инфекции.
«И самое главное, хороший защитный иммунитет, что позволяет нам надеяться на то, что мы подтвердим эти данные в клинических исследованиях», — указала глава агентства.
Скворцова добавила, что лихорадка Денге остается «большим злом» в регионах Азии и в Австралии, от заболевания страдают сотни тысяч людей. Многие из них переносят инфекцию в тяжелой форме.
Между тем Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки Денге в России.
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