ФМБА получило разрешение на исследование вакцины от лихорадки Денге

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на исследование вакцины против лихорадки Денге. Об этом рассказала глава ведомства Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Сегодня мы получили разрешение на клиническое исследование новой, инновационной вакцины против лихорадки Денге», — отметила глава ФМБА.

Препарат создан на специальной инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин. Для него использовали глубинный белок всех четырех основных штаммов инфекции.

По словам Скворцовой, испытания на животных на доклинической стадии продемонстрировали хорошую переносимость и отсутствие так называемого ADE - эффекта усиления инфекции.

«И самое главное, хороший защитный иммунитет, что позволяет нам надеяться на то, что мы подтвердим эти данные в клинических исследованиях», — указала глава агентства.

Скворцова добавила, что лихорадка Денге остается «большим злом» в регионах Азии и в Австралии, от заболевания страдают сотни тысяч людей. Многие из них переносят инфекцию в тяжелой форме.

Между тем Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки Денге в России.

