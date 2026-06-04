Журналист из США Кристофер Хелали хочет получить гражданство России и направил письмо об этом главе государства Владимиру Путину. Об этом Хелали заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам он рассматривает возможность получения российского паспорта, пишет 360.ru.

«Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», — отметил журналист.

Хелали также указал, что западные журналисты являются стенографистами правящего класса, они не хотят приезжать в Донбасс и видеть преступления Украины, так как это не отвечает интересам их корпораций.

Ранее американский журналист посетил Курскую область и колледж в Старобельске после атак ВСУ. Хелали внесен в базу экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец».

