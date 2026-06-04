Американский журналист Хелали попросил у Путина гражданство России
Журналист из США Кристофер Хелали хочет получить гражданство России и направил письмо об этом главе государства Владимиру Путину. Об этом Хелали заявил в беседе с РИА Новости.
По его словам он рассматривает возможность получения российского паспорта, пишет 360.ru.
«Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», — отметил журналист.
Хелали также указал, что западные журналисты являются стенографистами правящего класса, они не хотят приезжать в Донбасс и видеть преступления Украины, так как это не отвечает интересам их корпораций.
Ранее американский журналист посетил Курскую область и колледж в Старобельске после атак ВСУ. Хелали внесен в базу экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец».
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