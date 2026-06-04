Алиханов: Четыре самолета Ту-214 планируют поставить в 2026 году
Четыре импортозамещенных самолета Ту-214 планируют поставить уже в этом году. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС.
«В 2026 году планируется поставить 4 самолета, первый из них уже передан в эксплуатацию», - поделился министр.
По словам Алиханова, обсуждается поставка таких воздушных судов авиакомпании Red Wings. Кроме того, производитель может поставить эти самолеты для S7.
Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что ОАК приступила к поставкам Ту-214. Самолет с полностью импортозамещенным бортовым оборудованием представили в августе прошлого года, напоминает 360.ru.
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