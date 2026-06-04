Над регионами России ликвидировали 272 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 270 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В период с 20.00 мск 3 июня до 7.00 мск 4 июня... перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата», — отмечает ведомство.
Военные ликвидировали дроны в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областях. Кроме того, БПЛА сбили в Крыму и над водами Азовского и Черного морей.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом уничтожили 20 беспилотников, напоминает 360.ru.
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