Над регионами России ликвидировали 272 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 270 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В период с 20.00 мск 3 июня до 7.00 мск 4 июня... перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата», — отмечает ведомство.

Военные ликвидировали дроны в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областях. Кроме того, БПЛА сбили в Крыму и над водами Азовского и Черного морей.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над регионом уничтожили 20 беспилотников, напоминает 360.ru.

