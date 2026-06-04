Вице-президент ФХР Ротенберг ввел уроки танцев для хоккеистов
Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что ввел уроки танцев для юных хоккеистов, такие занятия помогают получить необходимые навыки импровизации. Об этом Ротенберг сообщил в интервью ТАСС.
Вице-президент ФХР курирует программу подготовки игроков «Красная машина».
Ротенберг отметил важность музыкального направления, в частности, танцев.
«На протяжении всего сезона я приветствовал такую историю, что раз в неделю у нас приходил учитель по танцам для мальчишек, для хоккеистов. Это помогает с точки зрения креатива, импровизации. Потому что они раскрепощенные, не зажатые. Нельзя быть зажатым. Зажатый никогда не выиграет ничего», — заявил он.
По словам Ротенберга, уроки танцев раскрепощают и развивают юных хоккеистов.
Между тем в ФХР сообщили, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных команд России по хоккею до соревнований в сезоне-2026/2027.
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