В РПЦ могут исправить житие митрополита Филиппа после слов Путина

Житие святителя Филиппа, митрополита Московского, может быть исправлено, если информация о непричастности опричника Малюты Скуратова к его гибели окажется недостоверной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия Владислава Цыпина.

«Разумеется, жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию», - отметил Цыпин. По его словам, события далекого прошлого рассматривают церковные историки, которые могут не соглашаться с официальной светской историографией.

Кроме того, время правления Ивана Грозного и других известных исторических личностей нередко оценивается в зависимости от личного отношения исследователя. Так член синодальной комиссии прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, который ранее в пятницу предположил, что Скуратов не имел отношения к гибели митрополита.

Путин отметил, что у историков нет консенсуса по поводу убийства митрополита в 1569 году. Президент напомнил о существовании альтернативной версии развития событий, согласно которой соратник Ивана Грозного не убивал митрополита и даже не проезжал там, где тот погиб, «а если проезжал, то мимо».

