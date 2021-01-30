В Росздравнадзоре указали на недопустимость требований платы за вакцину от COVID-19
Вакцина от коронавируса в России не продается в розницу, а поступает в медучреждения для вакцинации. Ни одно из них не имеет права требовать плату за препарат, напоминает пресс-служба Росздравнадзора.
«В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
Вакцинация от COVID-19 проходит только в тех больницах и поликлиниках, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности, сообщает RT.
В кампании по вакцинации участвуют 3098 медицинских организации России.
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