В Росздравнадзоре отчиталась о ликвидации дефицита физраствора в аптеках
В гражданский оборот по всей стране поступило более 3 миллионов упаковок с физраствором, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
Из-за нехватки препарата в аптеках, его стоимость на маркетплейсах доходила до 400 рублей, при номинальной стоимости в 26 рублей.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения держит на особом контроле лекарственное обеспечение лечебной и аптечной сети, в том числе и препаратом натрия хлорид», — заявили в ведомстве.
Ранее в Минпромторге заявили, что производители готовы наращивать выпуск физраствора, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru