В Росздравнадзоре отчиталась о ликвидации дефицита физраствора в аптеках

Из-за нехватки препарата в аптеках, его стоимость на маркетплейсах доходила до 400 рублей, при номинальной стоимости в 26 рублей.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения держит на особом контроле лекарственное обеспечение лечебной и аптечной сети, в том числе и препаратом натрия хлорид», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минпромторге заявили, что производители готовы наращивать выпуск физраствора, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



