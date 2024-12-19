В Росздравнадзоре отчиталась о ликвидации дефицита физраствора в аптеках

В гражданский оборот по всей стране поступило более 3 миллионов упаковок с физраствором, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

СМИ: В России образовался дефицит физраствора

Из-за нехватки препарата в аптеках, его стоимость на маркетплейсах доходила до 400 рублей, при номинальной стоимости в 26 рублей.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения держит на особом контроле лекарственное обеспечение лечебной и аптечной сети, в том числе и препаратом натрия хлорид», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минпромторге заявили, что производители готовы наращивать выпуск физраствора, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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