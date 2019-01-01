В Ростуризме рассказали о возвращении застрявших в Гуанчжоу туристов

В проблему вылета 27 российских туристов, транзитом летевших через Китай в Москву и застрявших в аэропорту китайского Гуанчжоу пришлось вмешаться дипломатам. Об этом рассказали РИА «Новости» в Ростуризме.

Самолету авиакомпании China Southern, летевшему из Таиланда в Москву, потребовалась дозаправка в городе Ухань. Для перелета из Гуанчжоу в Ухань российским туристам необходима была виза КНР, которой у них не было. Причиной проблемы, возникшей у путешественников, стала самостоятельная покупка билетов у авиаброкеров.

«При покупке билетов их не предупредили о правилах прохождения транзитной зоны. На данный момент, по информации Ростуризма, ситуация разрешилась», - заявили в ведомстве.

После ноты российских дипломатов к пограничному управлению Китая, российские туристы получили выездные визы. Из Урумчи они вылетят в Москву.

Ранее экс-конструктор ОКБ «Сухой», авиаэксперт Вадим Лукашевич в беседе с НСН разъяснил, какую опасность для пассажиров представляют птицы вблизи аэропорта.

