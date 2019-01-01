Общество

В Ростуризме рассказали, как россияне экономят на поездках

28 мая18:43
Георгий Гагарин

Советник руководителя Ростуризма в эфире НСН пояснил, что речь идет о качественном, а не количественном сокращении.

Почти треть россиян сократила расходы на путешествия за последний год. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир», которое цитирует РИА «Новости». Согласно ему 29% россиян экономили на путешествиях. Это более чем вдвое больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 12%.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН пояснил, что речь идет о качественном сокращении, а не количественном.

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«Туристы более взвешенно относятся к планированию путешествий. Кто-то сокращает количество поездок, другие оптимизируют поездки снижением класса отеля, предпочитают более короткие путешествия. Но в целом абсолютные цифры организованных туристов как по России, так и за рубеж показывают рост: по сравнению с прошлым годом по внутрироссийским маршрутам – 20-30%, зарубежные поездки – 10%. Стабильность курсов валют и неповышение цен стимулируют спрос на лето. Но поездки более бюджетные, более экономичные», - пояснил он.

Ранее Горин рассказал НСН, какие ограничения для компаний помогут защитить туристов от недобросовестных операторов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:РоссияТуризмСокращение