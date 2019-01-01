В Ростуризме рассказали, как россияне экономят на поездках

Почти треть россиян сократила расходы на путешествия за последний год. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир», которое цитирует РИА «Новости». Согласно ему 29% россиян экономили на путешествиях. Это более чем вдвое больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 12%.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН пояснил, что речь идет о качественном сокращении, а не количественном.