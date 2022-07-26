Кабмин расширил перечень социальных выплат, поступающих на карту «Мир»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановлении о расширении списка социальных выплат, которые будут перечислять на карту платёжной системы «Мир», сообщает пресс-служба кабмина.

Число выпущенных карт «Мир» превысило 134 млн

В документе речь идёт о ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим гражданам, установленных законом «О государственной социальной помощи», а также ежегодных выплатах почётным донорам.

Кроме того, на карту «Мир» будут зачислять субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые полагаются если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи, а также компенсация данных расходов, которые полагаются педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД.

Отмечается, что постановление вступит в силу через три месяца со дня опубликования.

Ранее в пресс-службе платёжной системы заявили, что картами «Мир» можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииКомпенсацииВыплатыКарта Мир
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