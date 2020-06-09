В Ростуризме назвали сроки начала курортного сезона

Курортный сезон в России может быть возобновлен с 1 июля. Такой прогноз дала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», - цитирует ее РИА Новости.

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Ранее такую же дату называл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что запуск внутреннего туризма намечен на 1 июля 2020 года.

В то же время представители туристической отрасли предупредили, что менеджмент российских гостиниц и санаториев может значительно повысить цены в условиях повышенного спроса на внутренние направления и отсутствия возможности отдохнуть за границей. Такой прогноз дал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин разрешил россиянам выезжать за пределы страны, правда только для учебы, работы, лечения или ухода за родственником, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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