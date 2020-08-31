В Роструде рассказали, что волновало россиян во время пандемии COVID-19

В Роструде рассказали, что волновало россиян во время пандемии COVID-19. Как пишет РИА Новости, во время пика распространения коронавирусной инфекции специалисты ведомства принимали звонки на горячую линию. Чаще всего жителей страны тревожили вопросы режима работы – об этом спрашивали 28%, вопросы 23% россиян касались заработной платы, а 15% интересовало увольнение. В Роструде подчеркнули, что в дни пиковых нагрузок количество консультаций достигало 7 тысяч в день.

Напомним, в связи с распространением COVID-19 и введением режима нерабочих дней с 21 марта начала работать круглосуточная горячая линия Роструда. Сотрудники и работодатели могли получить разъяснения по вопросам соблюдения норм трудового законодательства.

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А ранее стало известно, что каждый десятый россиянин хотел бы перейти на удаленную работу. Об этом говорят данные опроса, проведенного на портале Роструда «Работа в России». При этом выяснилось, что почти половина респондентов, а именно 48%, готовы брать на себя большую ответственность и активно работать ради высокого заработка. В свою очередь, 7% опрошенных, напротив, согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что большинство его участников, 64%, не хочет сидеть без дела, и в случае отсутствия финансовых трудностей и возможности не ходить на работу ответили, что все равно будут трудиться ради удовольствия, отмечает РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
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