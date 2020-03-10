В Роструде напомнили россиянам о продолжительных выходных в мае

Следующие длинные выходные ждут граждан России лишь в мае. Они будут связаны с празднованием Дня весны и труда, а также Дня Победы, напомнили в Роструде.

В ведомстве сообщили, что отдыхать россияне будут в начале мая пять дней подряд: с 1 по 5 мая, передает Ura.ru. После этого будет лишь три рабочих дня: с 6 по 8 мая. Затем снова запланированы выходные - с 9 по 11 мая.

Предпраздничные рабочие дни, 30 апреля и 8 мая, будут сокращенными на один час, отмечает РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что в апреле у россиян будет один незапланированный выходной день. Им станет среда, 22 апреля. На этот день запланировано всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. В Федерации профсоюзов объяснили, как россиянам оплатят этот выходной.



