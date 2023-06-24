Сальдо попросил Пригожина остановиться

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо призвал главу Евгения Пригожина остановиться. Обращение к главе ЧВК «Вагнер» он опубликовал своем Telegram-канале.

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«Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия», - написал Сальдо. Он добавил, что в российской истории мятежи никогда не приводили к успеху, и всегда подавлялись.

Сальдо также вспомнил об успехах «Вагнера» во время боевых действий на Украине. Политик подчеркнул, что такая форма протеста может привести к соответствующим последствиям, и Пригожину стоит решать вопросы другим методом.

Ранее замглавы оборонного комитета Совфеда Сергей Муратов сравнил Евгения Пригожина с генералом Андреем Власовым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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