Сальдо попросил Пригожина остановиться
24 июня 202317:07
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо призвал главу Евгения Пригожина остановиться. Обращение к главе ЧВК «Вагнер» он опубликовал своем Telegram-канале.
«Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия», - написал Сальдо. Он добавил, что в российской истории мятежи никогда не приводили к успеху, и всегда подавлялись.
Сальдо также вспомнил об успехах «Вагнера» во время боевых действий на Украине. Политик подчеркнул, что такая форма протеста может привести к соответствующим последствиям, и Пригожину стоит решать вопросы другим методом.
Ранее замглавы оборонного комитета Совфеда Сергей Муратов сравнил Евгения Пригожина с генералом Андреем Власовым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru