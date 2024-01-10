В Ростовской области выявили опасную Coca-Cola из Казахстана

Ведомство обнаружило несоответствие газировки регламенту о безопасности пищевой продукции и требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и вспомогательных средств. В ходе лабораторных исследований в напитке нашли не заявленные в составе аспартам, ацесульфам калия, сахарин, цикламовую кислоту и ее соли, бензойную кислоту.

«Употребление пищевых продуктов, в том числе напитка безалкогольного газированного Coca-Cola Classic ... содержащего в своем составе незаявленный подсластитель - аспартам, создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что газировка бренда Coca-Cola одноименной ушедшей из России компании остается одним из лидеров продаж напитков со вкусом колы в стране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

