В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины

Хранить фрукт следует в специальном отсеке холодильника, при плюсовой температуре в 6 градусов.

Есть мандарины килограммами перед Новым годом не следует, цитрусовые будут полезны для здоровья в небольших количествах. Об этом заявила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По словам Павловой, лучше разделить норму за день на несколько приемов. Эксперт отметила, что в умеренных количествах полезны дольки и кожура мандаринов, которую можно добавлять в воду. Эндокринолог подчеркнула, что в мандаринах содержатся витамины А и С, которые укрепят зубы, кости и иммунитет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

