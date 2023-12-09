В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины
Роспотребнадзор посоветовал выбирать мандарины с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, сообщает пресс-служба ведомства.
Также отмечается, что не стоит покупать новогоднее лакомство в несанкционированных местах, мандарины в любом случае нужно обязательно помыть перед употреблением.
Хранить фрукт следует в специальном отсеке холодильника, при плюсовой температуре в 6 градусов.
Есть мандарины килограммами перед Новым годом не следует, цитрусовые будут полезны для здоровья в небольших количествах. Об этом заявила врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По словам Павловой, лучше разделить норму за день на несколько приемов. Эксперт отметила, что в умеренных количествах полезны дольки и кожура мандаринов, которую можно добавлять в воду. Эндокринолог подчеркнула, что в мандаринах содержатся витамины А и С, которые укрепят зубы, кости и иммунитет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru