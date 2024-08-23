В Ростовской области введен временный запрет на массовые мероприятия на улице

В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В публикации главы Ростовской области уточняется, что данный запрет будет действовать до дальнейших указаний.