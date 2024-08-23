В Ростовской области введен временный запрет на массовые мероприятия на улице

В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В публикации главы Ростовской области уточняется, что данный запрет будет действовать до дальнейших указаний.

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Голубев добавил, что мероприятия, запланированные на закрытых площадках и в помещениях, могут проводиться при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Голубев не уточнил причины запрета на массовые мероприятия на открытом воздухе. При этом Пролетарске уже шестой день продолжается пожар на промышленных складах. По словам местных жителей, они вынуждены носить марлевые повязки из-за сильного запаха гари, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗапретРостовская Область

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