Энергоблок Ростовской АЭС отключали от сети из-за дефекта на турбине

На Ростовской АЭС из-за выявленного дефекта на турбине 23 августа был отключен первый энергоблок, рассказали в компании «Росэнергоатом», сообщает «Интерфакс».

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

После завершения всех работ по устранению дефекта работа энергоблока полностью восстановлена. Блок АЭС не функционировал немногим более часа.

«Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не менялся и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации», - уточнили в «Росэнергоатоме».

Ранее стало известно, что энергоблок на Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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