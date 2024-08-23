Энергоблок Ростовской АЭС отключали от сети из-за дефекта на турбине
На Ростовской АЭС из-за выявленного дефекта на турбине 23 августа был отключен первый энергоблок, рассказали в компании «Росэнергоатом», сообщает «Интерфакс».
После завершения всех работ по устранению дефекта работа энергоблока полностью восстановлена. Блок АЭС не функционировал немногим более часа.
«Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не менялся и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации», - уточнили в «Росэнергоатоме».
Ранее стало известно, что энергоблок на Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru