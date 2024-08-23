Энергоблок Ростовской АЭС отключали от сети из-за дефекта на турбине

После завершения всех работ по устранению дефекта работа энергоблока полностью восстановлена. Блок АЭС не функционировал немногим более часа.

«Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не менялся и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации», - уточнили в «Росэнергоатоме».

Ранее стало известно, что энергоблок на Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

