В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори

Он отметил, что при регистрации кори или при подозрении на нее в детсадах вводятся ограничительные мероприятия. Так, к посещению не допускаются на срок 21 день не привитые по возрасту, не болевшие корью ранее.

Ранее, 25 января, сообщалось, что студенты и преподаватели Российского университета дружбы народов не смогут посещать высшее учебное заведение без справки о сделанной прививки от кори, передает «Радиоточка НСН».

