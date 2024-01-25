В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области, в них введены ограничения. Об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин.
Он отметил, что при регистрации кори или при подозрении на нее в детсадах вводятся ограничительные мероприятия. Так, к посещению не допускаются на срок 21 день не привитые по возрасту, не болевшие корью ранее.
Ранее, 25 января, сообщалось, что студенты и преподаватели Российского университета дружбы народов не смогут посещать высшее учебное заведение без справки о сделанной прививки от кори, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru