В Ростовской области отменили карантин для приезжающих из других регионов

В Ростовской области отменили требование двухнедельного карантина для россиян, приезжающих из других регионов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Ранее прибывающие в регион должны были уведомить о своем прибытии власти и в течение 14 дней самоизолироваться в целях безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как пишет агентство, Ростовская область находится на 6-м месте среди российских регионов по количеству зараженных коронавирусом. По данным Роспотребнадзора региона, на территории области зафиксировано 9 517 случаев заражения, 5 516 человек вылечились, 120 пациентов скончались.




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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Ростовская Область
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