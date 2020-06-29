В Ростовской области отменили карантин для приезжающих из других регионов
В Ростовской области отменили требование двухнедельного карантина для россиян, приезжающих из других регионов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
Ранее прибывающие в регион должны были уведомить о своем прибытии власти и в течение 14 дней самоизолироваться в целях безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Как пишет агентство, Ростовская область находится на 6-м месте среди российских регионов по количеству зараженных коронавирусом. По данным Роспотребнадзора региона, на территории области зафиксировано 9 517 случаев заражения, 5 516 человек вылечились, 120 пациентов скончались.
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