В Ростовской области ограничения по коронавирусу начнут снимать 15 мая

Губернатор Ростовской области объявил о старте поэтапного снятия ограничений по коронавирусу с 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с 15 смогут возобновить работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров и МФЦ. Через неделю смогут открыться магазины непродовольственных товаров, автосалоны, химчистки, парикмахерские и салоны красоты. При этом торговые центры и расположенные в них организации пока будут оставаться закрытыми.

Кроме того, жителям региона разрешат заниматься спортом на улице, но при соблюдении социальной дистанции и в группах не более двух человек.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:Ростовская ОбластьКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры