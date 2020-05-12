В Ростовской области ограничения по коронавирусу начнут снимать 15 мая
Губернатор Ростовской области объявил о старте поэтапного снятия ограничений по коронавирусу с 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что с 15 смогут возобновить работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров и МФЦ. Через неделю смогут открыться магазины непродовольственных товаров, автосалоны, химчистки, парикмахерские и салоны красоты. При этом торговые центры и расположенные в них организации пока будут оставаться закрытыми.
Кроме того, жителям региона разрешат заниматься спортом на улице, но при соблюдении социальной дистанции и в группах не более двух человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru