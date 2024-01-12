В Ростове-на-Дону умерла старейший жираф в Европе Лизонька

Лизонька была старейшим жирафом Европы. Она родилась в ростовском зоопарке в 1994 году.

Самка принадлежала к виду жирафов Ротшильда. Он внесен в международную Красную книгу. В заповедниках мира насчитывается не более 700 особей.

Ранее Московский зоопарк сообщил о смерти медведя Диксона. Он умер от острой сердечно-легочной недостаточности, отмечает «Радиоточка НСН».

