В Ростове-на-Дону умерла старейший жираф в Европе Лизонька
12 января 202423:14
Содержавшаяся в зоопарке Ростова-на-Дону самка жирафа Лизонька скончалась, сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.
Лизонька была старейшим жирафом Европы. Она родилась в ростовском зоопарке в 1994 году.
Самка принадлежала к виду жирафов Ротшильда. Он внесен в международную Красную книгу. В заповедниках мира насчитывается не более 700 особей.
Ранее Московский зоопарк сообщил о смерти медведя Диксона. Он умер от острой сердечно-легочной недостаточности, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru