В Ростове-на-Дону умерла старейший жираф в Европе Лизонька

Содержавшаяся в зоопарке Ростова-на-Дону самка жирафа Лизонька скончалась, сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.

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Лизонька была старейшим жирафом Европы. Она родилась в ростовском зоопарке в 1994 году.

Самка принадлежала к виду жирафов Ротшильда. Он внесен в международную Красную книгу. В заповедниках мира насчитывается не более 700 особей.

Ранее Московский зоопарк сообщил о смерти медведя Диксона. Он умер от острой сердечно-легочной недостаточности, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ЖивотныеЗоопаркРостов-на-Дону

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