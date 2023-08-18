Россия и ЮАР обсудят возможность импорта слонов, носорогов и жирафов

«Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных ... из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — указали в Россельхознадзоре.

Ранее ведомство обсудило с партнерами из ЮАР вопросы взаимных поставок животноводческой продукции. Россельхознадзор запросил сведения о распространении в республике болезней животных и перечень предприятий, заинтересованных в поставках животноводческой продукции.

Между тем министр окружающей среды ЮАР Барбара Криси заявила, что в первой половине года незаконный отстрел носорогов в стране снизился на 11%, пишет RT.

