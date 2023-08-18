Россия и ЮАР обсудят возможность импорта слонов, носорогов и жирафов

Россельхознадзор обсудит с коллегами из Южно-Африканской Республики возможность импорта бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов для российских зоопарков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных ... из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — указали в Россельхознадзоре.

Ранее ведомство обсудило с партнерами из ЮАР вопросы взаимных поставок животноводческой продукции. Россельхознадзор запросил сведения о распространении в республике болезней животных и перечень предприятий, заинтересованных в поставках животноводческой продукции.

Между тем министр окружающей среды ЮАР Барбара Криси заявила, что в первой половине года незаконный отстрел носорогов в стране снизился на 11%, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ЗоопаркЖивотныеЮАРРоссельхознадзор

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