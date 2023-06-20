В Ростове-на-Дону участника батальона «Айдар» Мурыгу приговорили к 16 годам колонии
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам заключения участника запрещенной в России украинской экстремистской организации «Айдар» Дениса Мурыгу (включен в перечень террористов и экстремистов) за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный окружной военный суд.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить ... 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — постановил судья.
Фигурант признал вину и раскаялся.
По данным следствия, в 2015 году Мурыга вступил в батальон «Айдар», позже став замкомандира формирования в Лисичанске. Подсудимый причастен к подрыву моста в Луганской народной республике, в результате которого погибли люди. Фигуранту инкриминируют участие в незаконном вооруженном формировании и прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru