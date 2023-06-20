В Ростове-на-Дону участника батальона «Айдар» Мурыгу приговорили к 16 годам колонии

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить ... 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — постановил судья.

Фигурант признал вину и раскаялся.

По данным следствия, в 2015 году Мурыга вступил в батальон «Айдар», позже став замкомандира формирования в Лисичанске. Подсудимый причастен к подрыву моста в Луганской народной республике, в результате которого погибли люди. Фигуранту инкриминируют участие в незаконном вооруженном формировании и прохождение обучения для осуществления террористической деятельности, пишет Ura.ru.

