В Ростове-на-Дону отменили уличные мероприятия в честь дня города

Власти Ростова-на-Дону отменили уличные культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь дня города. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр донской столицы Алексей Логвиненко.

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По его словам, решение было принято в целях безопасности. При этом мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений.

«Уверен, в сложившейся ситуации, ростовчане с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас», - написал глава Ростова.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил об отмене в регионе всех развлекательных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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