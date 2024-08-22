В Ростове-на-Дону отменили уличные мероприятия в честь дня города

По его словам, решение было принято в целях безопасности. При этом мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений.

«Уверен, в сложившейся ситуации, ростовчане с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас», - написал глава Ростова.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил об отмене в регионе всех развлекательных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

