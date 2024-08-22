В Ростове-на-Дону отменили уличные мероприятия в честь дня города
Власти Ростова-на-Дону отменили уличные культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь дня города. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр донской столицы Алексей Логвиненко.
По его словам, решение было принято в целях безопасности. При этом мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений.
«Уверен, в сложившейся ситуации, ростовчане с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас», - написал глава Ростова.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил об отмене в регионе всех развлекательных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru