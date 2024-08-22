Выступление Сукачева в Уфе отменили из-за событий в Курской области
Выступления музыкантов Гарика Сукачева и Юрия Антонова в Уфе перенесли. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Денис Ганиев на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».
Планировалось, что артисты выйдут на сцену 31 августа на концерте в честь 450-летия Уфы. Однако выступления перенесли на более поздние даты.
PR-директор Сукачева Анастасия Рогожникова в беседе с «Российской газетой» назвала причины переноса концерта.
«Выступление Игоря Ивановича и других артистов в Уфе... отменили в связи с тем, что власти решили отказаться от масштабного праздника из-за трагических событий в Курской области», — рассказала собеседница издания.
Рогожникова добавила, что сейчас Гарик Сукачев готовится к своим юбилейным концертам «Король Проспекта», которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в ноябре и декабре.
В апреле Гарик Сукачев отменил концерт в Челябинске, так как организатор не выполнил условия, необходимые для проведения мероприятия, напоминает Ura.ru.
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