В Ростове-на-Дону арестовали 11 подозреваемых в похищении военных

Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил под стражу 11 человек, которым вменяют похищение военнослужащих и вымогательство, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ. Мера пресечения избрана до 18 марта.

По данным следствия, члены преступной группы использовали двух несовершеннолетних девушек для знакомства с военнослужащими через интернет. После встреч военных похищали, выдавая себя за сотрудников полиции, и требовали более 3 миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел.