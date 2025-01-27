В Ростове-на-Дону арестовали 11 подозреваемых в похищении военных
Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил под стражу 11 человек, которым вменяют похищение военнослужащих и вымогательство, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ. Мера пресечения избрана до 18 марта.
По данным следствия, члены преступной группы использовали двух несовершеннолетних девушек для знакомства с военнослужащими через интернет. После встреч военных похищали, выдавая себя за сотрудников полиции, и требовали более 3 миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел.
Помимо этого, подозреваемые занимались вымогательством у предпринимателей Ростовской области. Одним из участников схемы оказался ранее судимый местный житель, который представлялся бойцом ЧВК «Вагнер», но фактически работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.
Следователи также установили, что для организации преступлений на новых российских территориях лидер группы привлек человека, называвшего себя помощником полномочного представителя президента в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В отношении всех 11 задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека и вымогательстве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru