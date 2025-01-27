В Ростове-на-Дону арестовали 11 подозреваемых в похищении военных

Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил под стражу 11 человек, которым вменяют похищение военнослужащих и вымогательство, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ. Мера пресечения избрана до 18 марта.

По данным следствия, члены преступной группы использовали двух несовершеннолетних девушек для знакомства с военнослужащими через интернет. После встреч военных похищали, выдавая себя за сотрудников полиции, и требовали более 3 миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовных дел.

В Ростовской области задержали подозреваемых в похищении военных-участников СВО

Помимо этого, подозреваемые занимались вымогательством у предпринимателей Ростовской области. Одним из участников схемы оказался ранее судимый местный житель, который представлялся бойцом ЧВК «Вагнер», но фактически работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.

Следователи также установили, что для организации преступлений на новых российских территориях лидер группы привлек человека, называвшего себя помощником полномочного представителя президента в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В отношении всех 11 задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека и вымогательстве, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПохищениеВоеннослужащиеАрестРостов-на-Дону

Горячие новости

Все новости

партнеры