В Ростовской области задержали подозреваемых в похищении военных-участников СВО

Силовики задержали в Ростовской области членов организованной преступной группировки, подозреваемых в похищении военнослужащих-участников специальной военной операции и вымогательстве. Об этом заявили в региональном управлении ФСБ.

«Участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь», — рассказали в ведомстве.

По данным ФСБ, после военных похищали и под угрозой применения насилия, представляясь полицейскими, требовали у них более 3 млн рублей за якобы невозбуждение уголовных дел за связь с несовершеннолетними.

Ранее ФСБ задержала в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации, который перевел деньги для финансирования ВСУ. Против мужчины возбудили дело о госизмене.

