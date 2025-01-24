В Ростовской области задержали подозреваемых в похищении военных-участников СВО
Силовики задержали в Ростовской области членов организованной преступной группировки, подозреваемых в похищении военнослужащих-участников специальной военной операции и вымогательстве. Об этом заявили в региональном управлении ФСБ.
«Участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь», — рассказали в ведомстве.
По данным ФСБ, после военных похищали и под угрозой применения насилия, представляясь полицейскими, требовали у них более 3 млн рублей за якобы невозбуждение уголовных дел за связь с несовершеннолетними.
Ранее ФСБ задержала в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации, который перевел деньги для финансирования ВСУ. Против мужчины возбудили дело о госизмене.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дебют удался: В театре имени Гоголя рассказали о премьере спектакля «Старший сын»
- Песков: Решений по выходу РФ из Парижского соглашения не принималось
- Росавиация повторно ввела ограничения в аэропорту Уфы
- В Ростовской области задержали подозреваемых в похищении военных-участников СВО
- СМИ: Больше пяти тысяч релокантов из России застряли на границе Мексики и США
- Кремль: Путин готов к контакту с Трампом
- Трамп: Для падения мировых цен на нефть надо снизить ставку ФРС
- Силы ПВО за неделю сбили 752 дрона и 17 снарядов HIMARS
- Учителя в Подмосковье обвинили в надругательстве над 10-летней школьницей
- В Бангкоке закрыли большинство школ из-за сильного загрязнения воздуха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru